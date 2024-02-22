فوز ثالث للسويحلي ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24

حقق فريق السويحلي فوزه الثالث تواليًا في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الثانية والأربعين المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمان بعدما فاز هذه المرة على برقان الكويتي.

وفاز السويحلي ضمن المجموعة الثانية على برقان الكويتي بنتيجة 1:3، إذ جاءت نتائج أشواط المباراة على النحو التالي: 25-18، 22-25، 25-17، 25-23.

وهذا الفوز هو الثالث الذي يحرزه فريق السويحلي خلال البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة.

وفي مستهل مشواره بالبطولة فاز السويحلي، الثلاثاء، على مصافي الشمال العراقي 0:3 في إطار منافسات المجموعة الثانية بواقع: 25-20 و25-18 و25 و20.

وفاز السويحلي الأربعاء على الشرطة القطري بنتيجة 2:3. وجاءت جاءت نتائج أشواط المباراة على النحو التالي: 23-25، 25-19، 24-26، 25-23، 15-11.

خسارة الأهلي بنغازي

وعلى صعيد المشاركة الليبية خسر فريق الأهلي بنغازي أمام فريق قطر القطري ضمن المجموعة الأولى من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة.

وخسر الأهلي بنغازي، اليوم الخميس، بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج أشواط المباراة بين الأهلي بنغازي وقطر القطري على النحو التالي: 25-16 و19-25 و25-22 و25-15.

وكان الأهلي بنغازي قد استهل مشواره في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الثلاثاء بفوزين على فريق شباب الحسين الأردني وكاظمة الكويتي.

ويشارك بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة 12 فريقًا. ووزّعت الفرق على مجموعتين في الدور الأول، إذ ضمّت المجموعة الأولى فرق: السيب العماني والنجمة البحريني وقطر القطري وكاظمة الكويتي وشباب الحسين الأردني والأهلي بنغازي.

وضمّت المجموعة الثانية أندية، الشرطة القطري وبرقان الكويتي ودار كليب البحريني وشباب عيرا الأردني والسويحلي ومصافي الشمال العراقي.

والفرق المشاركة بالبطولة تلعب في المجموعتين الأولى والثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى من كلتا المجموعتين إلى دور خروج المغلوب.