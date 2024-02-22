عبدالجليل: صرفنا 20 مليون دينار لإعانة 1232 مريض أورام

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قال وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، إنه تم صرف 20 مليون دينار لـ1232 مريض أورام كإعانة تمكنهم من شراء الأدوية، بعدما كان يضطر المريض إلى بيع ممتلكاته للإنفاق على علاجه.

وقال عبدالجليل في تصريح مسجل نشرته وزارة الصحة: “إن الحكومة وافقت على تخصيص 30 مليون دينار خلال العام الماضي لصالح لجنة إعانات مرضى الأورام، وبالفعل أنفق من المبلغ 20 مليون دينار، ثم جرى تخصيص العشرة ملايين المتبقية في نهاية العام، وهي جاهزة حاليا لصرفها”.

وأعلن وزير الصحة تجهيز الوزارة لنشر قوائم بالمرضى الحاصلين على الإعانة، دون الكشف عن كامل أسمائهم أو أرقامهم الوطنية، والاكتفاء بالمعلومات الخاصة بمرضهم، منبها إلى تفاوت قيمة الإعانة من مريض إلى آخر طبقا للحالة الصحية.

وأشار عبدالجليل إلى العمل الجاري حاليا من أجل إطلاق منظومة شاملة لتسجيل بيانات جميع مرضى الأورام في ليبيا؛ حتى تكون هناك إحصاءات دقيقة لشراء الدواء وتوفير العلاج المناسب لهم.

وفي أواخر شهر يناير الماضي، قالت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بأنها تعتزم إعادة 45 مريض أورام من الخارج، خاصة التي تتطلب علاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة شؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لمتابعة ملف مرضى الأورام، والخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأنه.