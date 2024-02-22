ضمن مبادرة دولية.. وزارة الصحة تطرح رؤيتها لتطوين صناعة اللقاحات في ليبيا

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طرحت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، رؤيتها لتعزيز دور ليبيا في توطين تصنيع اللقاحات ضمن المبادرة الدولية لتصنيع اللقاحات، التي تهدف إلى امتلاك الأدوات الملائمة والتمويل الضروري لبناء القدرة على إنتاج اللقاحات وتصنيعها.

جاء ذلك خلال مباحثات وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات مع مدير عام المعهد الدولي للقاحات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب بيان وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الخميس.

ونظم الاجتماع حكومة كينيا بالتعاون مع المعهد الدولي للقاحات ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس الاتحاد الأفريقي.

وتأتي الرؤية اتساقا مع التوجه الأفريقي نحو توطين صناعة اللقاحات بالقارة، الداعمة لخطة عمل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتمكين صناعة اللقاحات من خلال تطوير إطار يوفر لأفريقيا قدرة صناعة 60% من احتياجاتها من اللقاحات محليًّا بحلول العام 2040، خصوصًا أن الدول الأفريقية تعتمد اعتمادًا شبه كليًا على الواردات من الخارج، إذ لا تنتج القارة إلا 1% من مجمل احتياجاتها من اللقاحات.

وفي أواخر شهر يناير الماضي، قالت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بأنها تعتزم إعادة 45 مريض أورام من الخارج، خاصة التي تتطلب علاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة شؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لمتابعة ملف مرضى الأورام، والخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأنه.