داخلية “الدبيبة”: ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية بالمحكومة منتهية الولاية إن المباحث الجناية قبضت على 44 مطلوبا للعدالة على ذمة قضايا جنائية.

وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، إن المقبوض عليهم أحيلوا إلى فروع جهاز المباحث الجنائية الشرقية والجنوبية والوسطي والغربية.

وأضافت الوزارة، أن القبض على المتهمين يأتي من خلال الجهود التي تقوم بها مكونات الوزارة لضبط الجناة في الجرائم المجهولة والخطيرة وإحالتهم إلى ساحة العدالة.

وذكرت الوزارة، أن المقبوض عليهم صادر بحقهم أوامر قبض من النيابات العامة ومراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي بمديريات الأمن بالمناطق، مشيرةً إلى أنّه اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

جريمة مقيدة ضد مجهول

وضمن الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول، قالت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، إن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس تمكن من ملابسات قضية قتل كانت مقيدة ضد مجهول مند سنة 2013.

وأشارت إلى أن الجريمة راح ضحيتها شخص وجد مقتولًا بطلقات نارية داخل نطاق مركز شرطة الخمس.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن التحريات أدت إلى ضبط ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم. وقالت إن بالاستدلال معهم اعترفوا بمشاركة آخرين في خطف المجني عليه وقتله.

وأضافت، أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص، مشيرةً إلى أنّ البحث لازال جاريًا لضبط باقي المتهمين.

هذا ولازالت جريمة قتل 10 أشخاص السبت الماضي في أبوسليم تثير هاجسًا لدى أهالي العاصمة بشأن أعمال العنف والقتل.

وقال اللواء عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، الأربعاء، إن التحقيقات لازالت جارية للكشف عن حيثيات الجريمة وإن نتائج التحقيق ستنشر للرأي العام حال اكتمالها.