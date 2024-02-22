خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي.. تكالة يبحث الجهود التي تقوم بها إيطاليا لدعم المسار الديمقراطي

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إنازيو لاروسو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك استجابة لدعوة من الجانب الإيطالي.

وتناول اللقاء أمس الأربعاء – بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة – مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما، بالإضافة إلى بحث الجهود التي تقوم بها إيطاليا لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

الجهود الدولية

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا وتعزيز عمليات الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة في البلاد، وهو ما يعكس التزام إيطاليا بدعم العملية السياسية والديمقراطية في ليبيا.

وكان في مقدمة الوفد الليبي أعضاء المجلس، من بينهم سليمان عريبي سعيد، ومحمد خليفة محمد، ونوري الجيلاني عبدالسلام، وصالح سعيد خيرالله.

وحضر اللقاء من الجانب الإيطالي عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومنهم رئيس مجموعة الصداقة الإيطالية الليبية السيناتور ماركو سكوريا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وبعض الشخصيات البارزة فيه.

العلاقات بين ليبيا وإيطاليا

يشار إلى أن جذور العلاقات بين ليبيا وإيطاليا تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال، ولكن ازدهارها الحديث بدأ مع توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في عام 2008.

منذ ذلك الحين، شهدت العلاقات التعاون في مجالات عدة مثل التجارة، والاستثمار، والثقافة، والتعليم، والهجرة.

رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

من جانب آخر، شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة في المؤتمر البرلماني للغرف الثانية بالعالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية في الرباط، المغرب، حيث دعا إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، وخاصةً في قطاع غزة وما حوله.

وأكد تكالة على ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه التاريخية والعيش بكرامة على أرضه المغتصبة.