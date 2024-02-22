خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب.. الدبيبة: لابد من إعطاء فرصة للشركات المحلية

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة التطوير والاستثمار في نشاط الشركة الليبية للحديد والصلب، وإعطاء الفرصة لكافة الشركات المحلية والمؤسسات الاستثمارية للاستثمار والتعاون مع الشركة من أجل تطوير منتجاتها.

وبحسب بيان حكومة الوحدة، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب العادي الأول للعام 2024 برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمعية العمومية للشركة، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

وخصص الاجتماع لمناقشة النشاط ومؤشرات الأداء للعام 2023 والتصديق على الميزانية التقديرية للعام 2024، ومتابعة الموقف من الميزانيات والحسابات العمومية للسنوات 2015- 2021، واستعراض الموقف التنفيذي للخطة العامة للتطوير والاستثمار.

وقدم محمد عبد المالك رئيس مجلس الإدارة عرضا ضوئيا يوضح نشاط الشركة ومؤشرات الأداء للعام 2023م، والصعوبات التي تواجه الشركة لتنفيذ الخطة المعتمدة.

واستعرضت هيئة المراقبة تقريرها السنوي للعامين (2022 – 2023) وتم اعتماد توصياتها من قبل الجمعية العمومية وتوجيه مجلس الإدارة للأخذ بها خلال العام الحالي.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة إقفال الحسابات العمومية للأعوام الماضية، بما فيها العام 2023م بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، معتبرا ذلك أولوية وأهمية في نشاط الشركة.

إلى جانب الاهتمام بالجودة من خلال اعتماد المعايير والمواصفات الليبية للحديد المورد أو المنتج محليا من غير الشركة الليبية، والاستفادة من مختبرات الشركة الليبية للحديد والصلب ومركز البحوث الصناعية.