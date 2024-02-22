خسارة الأهلي بنغازي أمام قطر القطري في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

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خسر فريق الأهلي بنغازي أمام فريق قطر القطري في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الثانية والأربعين المقامة حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

وفقد الأهلي بنغازي نتيجة اللقاء، اليوم الخميس، بنتيجة 3-1. وجاءت نتائج أشواط المباراة بين الأهلي بنغازي وقطر القطري على النحو التالي: 25-16 و19-25 و25-22 و25-15.

وكان الأهلي بنغازي استهل مشواره في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الثلاثاء على فريق شباب الحسين الأردني، بنتيجة 0:3، بواقع 25-18 و25-21 و25-22.

وفاز الأهلي بنغازي على كاظمة الكويتي، الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع 17-25 و25-18 و25-22 و25-16.

في المقابل استهل قطر القطري مشواره في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الثلاثاء بالفوز 3-1 على كاظمة الكويتي بالجولة الأولى وأمس الأربعاء حقق الفوز 3-0 على السيب العماني.

الفرق المشاركة

وتشهد بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة مشاركة 12 فريقًا بينها فريقين ليبيين هما الأهلي بنغازي والسويحلي.

ووزّعت الفرق على مجموعتين في الدور الأول، إذ ضمّت المجموعة الأولى فرق: السيب العماني والنجمة البحريني وقطر القطري وكاظمة الكويتي وشباب الحسين الأردني والأهلي بنغازي.

وضمّت المجموعة الثانية أندية، الشرطة القطري وبرقان الكويتي ودار كليب البحريني وشباب عيرا الأردني والسويحلي ومصافي الشمال العراقي.

وتلعب الفرق المشاركة بالبطولة في المجموعتين الأولى والثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى من كلتا المجموعتين إلى دور خروج المغلوب.