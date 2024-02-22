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تعرف على عدد المشاركين في لجنة الحوار القادمة بالعاصمة الاسبانية مدريد

باتيلي يوجه دعوات للمشاركين في لجنة الحوار القادمة

22 فبراير، 2024 10:32 ص
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أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يوجه دعوات للمشاركين في لجنة الحوار القادمة وتتكون من 55 شخصا.

وتشمل لجنة الحوار المقبلة:

10 أعضاء مجلس نواب

10 أعضاء مجلس الدولة

5 ممثلين عن الاحزاب السياسية

5 ممثلين عن الشباب

5 ممثلين عن المرآة

5 ممثلين عن المجتمع المدني

3 مشائخ من الغرب

3 مشائخ من الشرق

3 مشائخ من الجنوب

6 شخصيات مستقلة

المصدر / إدارة الشؤون السياسية للبعثة الأممية

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22 فبراير، 2024 10:32 ص
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