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تعرف على عدد المشاركين في لجنة الحوار القادمة بالعاصمة الاسبانية مدريد
باتيلي يوجه دعوات للمشاركين في لجنة الحوار القادمة
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يوجه دعوات للمشاركين في لجنة الحوار القادمة وتتكون من 55 شخصا.
وتشمل لجنة الحوار المقبلة:
10 أعضاء مجلس نواب
10 أعضاء مجلس الدولة
5 ممثلين عن الاحزاب السياسية
5 ممثلين عن الشباب
5 ممثلين عن المرآة
5 ممثلين عن المجتمع المدني
3 مشائخ من الغرب
3 مشائخ من الشرق
3 مشائخ من الجنوب
6 شخصيات مستقلة
المصدر / إدارة الشؤون السياسية للبعثة الأممية