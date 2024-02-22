انقشاع السحب الممطرة تدريجياً على المناطق الساحلية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم الخميس.

وذكر المركز في بيان له اليوم الخميس أنه سحب ممطرة تنتشر من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الشمال (المناطق الساحلية الممتدة من رأس إجدير حتى سرت – بعض مناطق الجبل الغربي – مزدة – مناطق جنوب سرت –مناطق الخليج وبعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر)، وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً من مساء اليوم.

ووفقًا لنشرة الأحوال الجوية التي أصدرها المركز، من المتوقع أن سقوط زخات متفرقة من المطر على مدينة الكفرة وماجاورها، لافتًا إلى تكاثر السحب هذا اليوم على أقصى الجنوب الشرقي.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم السبت على مناطق أقصى الجنوب الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة برياح غربية نشطة السرعة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 12 و25 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تنقشع السحب الممطرة تدريجيا من مساء اليوم على معظم المناطق والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل زيادة بدايةً من الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق تصحبها أحيانا خلايا رعدية والرياح شمالية فشمالية غربية على الخليج بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة على باقي المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم السبت.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة والجفرة والرياح شمالية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة غدا بينما تتحول يوم السبت جنوبية غربية نشطة السرعة مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال خاصة على مناطق أقصى الجنوب الغربي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل زيادة بدايةَ من الغد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، تتكاثر السحب مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي الكفرة وماجاورها مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.