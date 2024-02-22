العامة للمياه: استمرار شفط الآبار السوداء والمياه الجوفية في زليتن

أخبار ليبيا 24

تواصل فرق الطوارئ في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، عمليات شفط الآبار السوداء والمياه الناتجة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

وتستهد الأعمال عدة مناطق متضررة في زليتن، خاصة تلك التي تعاني عدم وجود بنية تحتية، حيث يجرى شفط المياه من داخل منازل ومزارع المواطنين.

وتعمل فرقة الطوارئ بمكتب خدمات زليتن، التابع لإدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة الوسطي، والمكاتب والإدارات المساندة في الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بشكل مستمر منذ قرابة شهرين.

في حين شرعت فرق أخرى في تنظيف وتركيب أغطية لغرف الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وسط مدينة زليتن.

وفي الثاني من شهر فبراير الجاري، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فريق الخبراء المشكل من المؤسسة وشركاتها باشر أعماله بمدينة زليتن لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وذكرت المؤسسة أن الفريق عقد اجتماعًا تقابليًا مع الجهات ذات الاختصاص من البلدية بحضور المكتب الاستشاري الإنجليزي الذي وصل اليوم.

وأوضحت مؤسسة النفط أن فريق المؤسسة بحث مع الهات ذات الاختصاص والفريق الإنجليزي الآراء الفنية ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.

وأفادت المؤسسة أن الفريق قام بجولة ميدانية رفقة أعضاء المجلس البلدي زليتن وعمداء وأعيان المناطق المتضررة لمعاينة المواقع وتحديد الأسباب ووضع الحلول بشكل عاجل.

من جانبها أعلنت الحكومة الليبية، في الخامس من فبراير الجاري، عن وصول فريق خبراء مصريين من شركة “أيكون المصرية” للاستشارات الهندسية إلى مدينة زليتن لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.

وبحسب بيان الحكومة، رافق الوفد الهندسي المصري عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن عزالدين قويرب وذلك لمتابعة أعمال الوفد وتقديم التسهيلات كافة.

وتعاني مدينة زليتن من ظاهرة بيئية تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة مما أضطر عددا من سكانها من ترك منازلهم.