الحكم على البرازيلي داني ألفيس بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب بإسبانيا

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أدين لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس باغتصاب امرأة في مرحاض ملهى ليلي في برشلونة عام 2022. وحكم عليه اليوم الخميس بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وسيستأنف الحكم.

وأمرت المحكمة العليا في منطقة كاتالونيا الإسبانية ألفيس، الذي ظل مسجونا احتياطيا لأكثر من عام وغير روايته مرارا وتكرارا، بدفع 150 ألف يورو للضحية.

وقالت المحكمة في بيان لها: “يعتبر الحكم أنه ثبت أن الضحية لم توافق، وأن هناك أدلة، بالإضافة إلى شهادة المدعية، لاعتبار الاغتصاب مثبتا”.

وبمجرد انتهاء فترة سجنه، سيكون ألفيس (40 عاما) تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

وقال مسؤول قضائي إنه سيتمكن قريبا من طلب إجازة لفترات قصيرة من السجن القريب من برشلونة، إذ يحتجز بعد أن يقضي ربع مدة العقوبة ويستوفي المتطلبات الأخرى.

وقالت المحكمة إنه بالإضافة إلى شهادة الضحية، فإنها تعتبر دليلاً على تعرضها لإصابة في الركبة بعد أن دفعها ألفيس إلى الأرض، وكذلك سلوك ألفيس وسلوكها بعد الحدث وحقيقة معاناتها من آثار لاحقة.

وكان المدعي العام قد طلب حكما بالسجن تسع سنوات على ألفيس وطلب الضحية 12 عاما، لكن المحكمة حكمت بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف قائلة، إنها اعتبرت عاملا مخففا أنه اختار دفع التعويض للضحية بغض النظر عن العقوبة. نتيجة المحاكمة.

وقالت إينيس جوارديولا محامية ألفيس للصحفيين خارج المحكمة إن فريقها القانوني سيستأنف الحكم. وقالت: “ما زلت أعتقد أن ألفيس بريء”، مضيفة أن موكلها “يتأقلم بشكل جيد”.

وتساءلت محامية الضحية، إستر جارسيا، عما إذا كان من العدل أن يتمكن المتهمون الذين يملكون المال من دفع عقوبة مخففة. وقالت جارسيا “أحتفظ بالحق في اتخاذ إجراء قانوني وأفهم أنه من الناحية القانونية يجب أن يكون هناك استئناف”.

ومع ذلك، قالت جارسيا إن موكلها مقتنع بأن ألفيس مذنب. وقال الضحية، بحسب جارسيا: “في النهاية صدقوني”