استطلاع | غالبية الآراء “المجتمع الدولي” لايريد إقامة انتخابات في ليبيا بل يريد تحقيق مصالحه فقط

أخبار ليبيا 24

رغم انعدام الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في ليبيا، فإن المجتمع الدولي مصرٌّ على المضي قدما فيها.

هناك ما يقارب 2.3 مليون ليبي ممن يحق لهم التصويت وهم مستعدون للإدلاء بأصواتهم. وبعد ثلاثة عشر عامًا من الإطاحة بالرئيس القذافي، مازالت العاصمة طرابلس ومدن الغرب تحت سيطرة العديد من الجماعات المسلحة المتناحرة فيما بينها.

وقد عززت الميليشيات الكبيرة سلطتها في مناطق سيطرتها وليس لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية أي سلطة أو تأثير عليها. كما أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية وليس هناك بصيص أمل في تحسن الوضع الاقتصادي.

مأزق سياسي

وأطلق باتيلي في نوفمبر الماضي مبادرة “خماسية” من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن في ديسمبر، انتقد باتيلي مواقف بعض القادة الليبيين الذين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاماً قاطعاً بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وأشار إلى أنهم لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة.

ورش عمل

وفي هذا الصدد، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات منذ بداية فبراير العديد من ورش العمل حول “وسائل الإعلام ودورها في تعزيز المشاركة الانتخابية” تحت شعار: شركاء من أجل الانتخابات.

وتضمنت فعاليات الورش التي أقيمت في العاصمة التونسية مناقشة آليات عمل مشتركة لدعم حملات التوعية الانتخابية، ومقترحات لتكثيف التواصل، وإشراك وسائل الإعلام في صياغة رسائل ومحتوى يعزز جهود التوعية الانتخابية.

وشهدت فعاليات الورش صياغة عدد من التوصيات لتفعيل الشراكة، وفتح قنوات أكثر فاعلية للتواصل بين المفوضية ووسائل الإعلام.

العقبات أمام الدستور

وتحتاج البلاد إلى إطار قانوني قبل يوم الاقتراع، وتم وضع مسودة دستور جديد لليبيا، لكنه لا يحظى برضا الجميع.

وقضت المحكمة الليبية العليا بعدم أحقية المحاكم الدنيا في اتخاذ أي إجراء قانوني حول الدستور.

وأعرب بعض الساسة والنشطاء عن أملهم في أن يتم وضع قانون جديد للانتخابات في ظل دستور جديد يسمح بإجراء انتخابات ذات مصداقية.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس. يقول: “مفوضية الانتخابات” تدرب الليبيين على الديمقراطية.. هل جهود المجتمع الدولي لإنقاذ ليبيا مجدية ؟

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت المجتمع الدولي لن ينفع ليبيا بل يريد تحقيق مصالحه ولديه أطماع في ليبيا، ولا يريد إقامة الدولة.

بداية الردود كانت مع “Ali Mohamed” حيث قال إن كل شيء متوقع .

وذكر “Hazem El-Senoussi” جهود المجتمع مضحكة وليست مجدية أشقى بروحك دير انتخابات بروحك نظم ورتب ووحد مؤسساتك بروحك ما حد فاضيلك إلا ليسرق في ثرواتك .