ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، وسعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.22 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

أسعار صرف بعض العملات العربية أمام الدينار

أما فيما يخص العملات العربية، تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، وسعر الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.31 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

ومع قرب حلول شهر رمضان تشهد الأسواق الليبية ارتفاعا في أسعار السلع، خاصة الأساسية منها، حيث يتسبب ارتفاع العملات الأجنبية في رفعها هي الأخرى، بالإضافة إلى تزايد الطلب على في السوق حيث تبدأ العائلات الليبية في الإقبال على الأسواق احتفاء بالشهر الكريم في عادات وتقاليد بعضها ينضوي تحت تقاليد الحياة العصرية المتسارعة، إذ تبدأ في شراء لوازم شهر رمضان الذي يعتبر له خصوصية في العالم الإسلامي وبين الليبيين على وجه الخصوص.

وأعلنت وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية أنها ستقنن ارتفاع الأسعار، حيث أكدت أنها ستطلق حملات موسعة تهدف لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق.