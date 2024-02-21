وزير الداخلية الإيطالي: تعزيز عمليات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا وتونس

أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن جهود بلاده لمكافحة التدفقات غير النظامية للهجرة، تركز على تعزيز عمليات العودة الطوعية للمهاجرين القادمين من ليبيا وتونس إلى بلدانهم الأصلية.

الجهود لتعزيز العودة الطوعية

وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية، أكد وزير الداخلية الإيطالي -مخاطبًا مجلس النواب- أن بلاده تعمل بالتعاون مع أهم المنظمات الإنسانية على تعزيز عمليات العودة الطوعية للمهاجرين.

وأشار إلى أهمية هذه الجهود في مواجهة التدفقات غير القانونية للهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

مكافحة أسباب التدفقات الهجرة

إضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أهمية التأثير على الأسباب الجذرية التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة، من خلال دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلدان المغادرة.

وأكد على ضرورة التخطيط لاستثمارات واسعة النطاق على المدى المتوسط والطويل لتحقيق هذا الهدف.

الأزهر يشيد

وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قد أشاد بقرار أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، بعدم قانونية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، بعد خروجهم منها وإنقاذهم في عرض البحر.

وحظي القرار بإشادة واسعة من منظمات خيرية وجماعات حقوقية، إذ أيدت المحكمة إدانة قائد سفينة القَطر الإيطالي (أسو 28) لإعادته “101” مهاجر عام 2018 إلى ليبيا بعد إنقاذ زورقهم المطاطي.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة نحو احترام حقوق المهاجرين وتوفير مستقبل أفضل لهم.

الإهمال والإنزال التعسفي

وأكد المرصد في بيان له أيضًا، أهمية حكم عدم قانونية إعادة المهاجرين إلى ليبيا ومناهضة الإهمال والإنزال التعسفي من على متن السفن، والإهمال المتعمد للأفراد.

وأشاد مرصد الأزهر بهذا الحكم الذي يؤسّس لاحترام حقوق المهاجرين الأساسية في مستقبل أفضل لهم .