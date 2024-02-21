مصرف ليبيا المركزي: نوفر بيئة عمل مناسبة لنمو القطاع الخاص

أخبار ليبيا 24

قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن المصرف يعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لنمو القطاع الخاص وازدهاره وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتطويره، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة.

وأضاف الكبير، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني بطرابلس، أن المصرف عمل على تأهيل الكوادر البشرية المصرفية في العديد من المجالات واستحداث وحدة الابتكار والتكنولوجيا المالية بالصرف لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.

وأكد أن مصرف ليبيا المركزي عمل على ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح بتطوير التقرير الشهري للإيرادات والمصروفات والنقد الأجنبي في حلته الجديدة.

وشدد على دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا والمملكة المتحدة.

وكان الكبير قد ناقش بالعاصمة التونسية، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية، جون كارديناس، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وبحث الجانبان نتائج برنامج الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية، للرفع من كفاءات وقدرات المصرف المركزي وموظفيه وآفاق البرنامج للعام المقبل.

وتناول اللقاء، بحضور مرعي البرعصي، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي وتعزيز الجهود في الرفع من مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبنّاه مصرف ليبيا المركزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما أنجز في المشاريع الأساسية، وأهمها ميزان المدفوعات والرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وإدارة الاحتياطيات والمخاطر وتطوير الموارد البشرية ووضع أولويات للمرحلة المقبلة.