مجلس النواب يطلع السفير الأمريكي على رأيه في مبادرة باتيلي “الخماسية”

أخبار ليبيا 24

أطلع فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، على وجهة نظر المجلس في مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي.

تحليل الوضع السياسي

وقال عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن لقاء النويري وبرنت الذي عُقِد بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، تطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل الدفع بالعملية السياسية بما ينهي الأزمة الراهنة.

وتناول اللقاء الحديث عن كل مسارات الأزمة، وسبل الدفع بها للحل تهيئة لإيجاد بيئة ملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

مبادرة باتيلي “الخماسية”

وعلى غرار حوار جنيف، الذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، وجه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إدارة المنظمات وإدارة الشؤون السياسية وإدارة التنسيق العام للبعثة، للمباشرة في توجيه الدعوات للمشاركين في لجنة الحوار المقبلة المزمع إقامتها بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتتكون من 55 شخصًا.

وتشمل لجنة الحوار المقبلة “10” أعضاء من مجلس نواب، و”10″ أعضاء من مجلس الدولة، و”5″ ممثلين عن الأحزاب السياسية، و”5″ ممثلين عن الشباب، و”5″ ممثلين عن المرآة، و”5″ ممثلين عن المجتمع المدني، و”3″ شيوخ من الغرب، و”3″ شيوخ من الشرق، و”3″ شيوخ من الجنوب، و”6 ” شخصيات مستقلة .

وفي إحاطته إلى مجلس الأمن في ديسمبر، انتقد باتيلي مواقف بعض القادة الليبيين الذين يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وأشار إلى أنهم لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة.

وحدد بايتلي، تاريخ معين للقاء لا يتجاوز منتصف مارس 2024 المقبل، لاختيار حكومة مصغرة تكنوقراط لإدارة المرحلة المقبلة بمدة زمنية لا تتجاوز سنة للإشراف على الانتخابات.