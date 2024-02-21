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مباحثات ليبية تركية لتسهيل سفر المواطنين وإعادة الخطوط الجوية

21 فبراير، 2024 5:32 م
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أخبار ليبيا 24

ناقش عمر العبيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس لجنة الصداقة الليبية التركية، مع نظيره التركي في مجلس الأمة أرسان اكصو، تسهيل حركة مواطني البلدين للمساهمة في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.

ووفقًا لمجلس الدولة، فقد ناقش “العبيدي” مع “اكصو”، اليوم الأربعاء، في أنقرة، عودة الخطوط التركية للعمل عبر المطارات العاملة في ليبيا قريبًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض كل الملفات المطروحة ذات العلاقة بين ليبيا وتركيا، وأبرزها آخر التطورات على الساحة السياسية والدفع نحو الانتخابات البرلمانية وتوحيد المؤسسات السيادية والسعي لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.

وتطرق اللقاء إلى الربط بين المطارات الليبية والمطارات التركية وفتح خط رحلات مباشرة من أنقرة إلى ليبيا، سواء عن طريق شركات الطيران الليبية أو التركية خدمة لكثير من الطلبة والمقيمين من الجالية الليبية بالعاصمة التركية.

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التعاون الأمني

والتقى العبيدي، خلال الزيارة، نائب وزير الداخلية التركي بولنت توران. وقال مجلس الدولة إنهما بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال الأمني وأمن المعلومات الرقمي.

وأضاف أنهما بحثا تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الأمنية الليبية التابعة لوزارة الداخلية، فيما يتعلق بالأمن العام وأمن المطارات وأمن المنشآت والمؤسسات الحيوية.

وقال مجلس الدولة، إن الجانبين بحثا كل العراقيل التي تواجه الطلبة الليبيين الدارسين في الساحة التركية والعمل على تسهيل حصولهم على الإقامات الرسمية الطلابية لهم ولمرافقيهم، وكذلك تسهيل حصول الإقامات الخاصة بالمرضى الليبيين ومرافقيهم الذين يتلقون العلاج في الساحة التركية، ما يتطلب بقاءهم لفترات طويلة.

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21 فبراير، 2024 5:32 م
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