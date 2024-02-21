“مؤسسة النفط” تغرس 2000 شتلة بالجبل الأخضر ضمن حملة “نفكر بالغد”

أخبار ليبيا 24

انطلقت حملة تشجير لزراعة نحو 2000 شتلة متنوعة بمناطق الجبل الأخضر، ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون، التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام.

وقال جهاز الشرطة الزراعية، إن فرعه في مدينة البيضاء شارك بحملة التشجير التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء، برعاية المؤسسة الوطنية للنفط وإشراف قطاع الزراع والثروة الحيوانية.

وأوضح الجهاز، أن الحملة استهدفت مناطق “اسلنطة والزحيحيف والغريقة ومراوة” الواقعة جنوب الجبل الأخضر. وقال جهاز الشرطة الزراعية: “كان المستهدف زراعة حوالي 2000 شتلة متنوعة”.

غرس مليون شتلة

وانطلقت المرحلة الأولى من حملة التجشير يوم 10 فبراير الجاري في منطقتيّ العسة والجفرة بوسط جنوب ليبيا.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط، إن الحملة تأتي ضمن مبادرة “نفكر بالغد” للحد من انبعاثات الكربون، التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في قمة المناخ العالمي (كوب 28) الأخيرة.

وأوضحت أن حملة التشجير تستهدف غرس مليون شجرة، في 40 موقعًا موزعًا على كل مناطق ليبيا، وتتناسب أنواع الشتول مع طبيعتها.

وأضافت مؤسسة النفط، أن الحملة تستهدف، تحقيق أغراض بيئية متعددة، وزيادة المساحات الخضراء في المناطق، التي تقل فيها شتول الغابات.

وقالت إنها تستهدف تعزيز الزراعة للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، والصمود في مواجهة الجفاف وعوامل التصحر، التي تشهدها أزمة المناخ العالمية.

وفي العام الماضي، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من توسع التصحر الذي يعيد تشكيل الطبيعة في ليبيا، منبهةً إلى خطورة استبدال المساحات الخضراء بالمباني الخرسانية بشكل أكبر.

وقالت المنظمة، إن أكثر من 95% من البيئة الليبية تصنف على أنها صحراوية أو شبه صحراوية، مؤكدة على الحاجة إلى استعادة المناطق الخضراء وحمايتها.