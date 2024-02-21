لمنع تفاقم “الحمى القلاعية”.. الشرطة الزراعية تغلق سوق أغنام ترهونة

أخبار ليبيا 24

أعلن فرع جهاز الشرطة الزراعية بترهونة، غلق سوق بيع الأغنام بمنطقة سيدي الصيد ببلدية ترهونة.

وقالت الشرطة الزراعية، في بيان لها، إن الإغلاق جاء حسب تعليمات مدير نيابة النظام العام، مؤكدة أنه جرى أخذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأغنام وأيضًا منع تحركات نقل الأغنام بين المناطق وقفل جميع الأسواق الشعبية لبيع الأغنام داخل البلدية.

ورافقت دورية الفرع رئيس قسم الشؤون الإدارية للصحة الحيوانية طرابلس، وكذلك مدير إدارة الخدمات البيطرية بالمركز الوطني للصحة الحيوانية ومجموعة من البيطريين- مدير إدارة الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية بترهونة، وكذلك مسؤول قطاع الزراعة بترهونة، لزيارة لبؤرة انتشار المرض وهي منطقة سيدي الصيد حيث جرى الكشف على الحالات المصابة وأخذ عينات منها لفحصها.

وتهدد الحمى القلاعية الثروة الحيوانية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، حملان نافقة تعود لمربيي المواشي في مدينة ترهونة، وأوضح رواد تلك المواقع أن الحملان أصيبت بمرض الحمى القلاعية، وسط تحذيرات من انتشار الوباء بين الحيوانات بالمدينة، خصوصًا وأنه سبق وأن ظهر في مدن ومناطق بالمنطقة الشرقية.

ومن جهته، قال فرع الشرطة الزراعية بترهونة، إنه تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده وجود أغنام نافقة بمنطقة سيدي الصيد بسبب مرض الحمى القلاعية.

وأكدت الشرطة الزراعية، أن عدد الأغنام النافقة يفوق المئة رأس من حملان الغنم، مطالبة جهات الاختصاص بسرعة التحرك وإنقاذ المدينة من خسائر فادحة قد تنال من الثروة الحيوانية في البلاد.

وطالبت الشرطة الزراعية الجهات المختصة بالتحرك بأقصى سرعة لاتخاذ كل التدابير الاحترازية، للحد من انتشار المرض داخل البلدية، وانتقاله للبلديات الأخرى.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.