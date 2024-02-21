فيديو حصري.. الجيش الوطني يغيث السودانيين النازحين في الكفرة بـ”المساعدات”

أخبار ليبيا 24

تستمر كتيبة “سُبل السلام”، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للجيش الوطني، في توزيع مساعدات إنسانية على المهاجرين السودانيين النازحين في مدينة الكفرة.

المساعدات بتعليمات مباشرة من المشير حفتر

وأظهرت فيديوهات حصرية لوكالة “أخبار ليبيا 24″، عمل كتيبة “سُبل السلام” على توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من القائد العام المشير خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة العربية الليبية، للعائلات النازحة من دولة السودان، ويجري توزيعها داخل مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكُفرة.

وتشمل المساعدات التي جرى توزيعها على النازحين السودانيين في الكفرة، الملابس والأغطية والأَفْرِشَة والمواد الغذائية.

وأكدت كتيبة “سبل السلام”، أن القافلة مكونة من 50 شاحنة، كانت قد وصلت الأحد الماضي وشرعت في توزيعها بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فـرع الكُفرة.

وكانت قد طالبت كتيبة “سبل السلام”، الأشقاء النازحين من دولة السودان، بالتوجه إلى مقر مكافحة الهجرة الكائن بطريق القريات لاستلام المساعدات.

وشرعت بلدية الكفرة، من جهتها، في توزيع مساعدات قدمها الجيش الوطني للنازحين السودانيين، كما أصدرت البلدية بطاقة “لاجئ” لتنظيم توزيع المساعدات وحصر النازحين.

ويشهد السودان عملية نزوح للمواطنين بالملايين هربًا من الصراع الدائر في البلاد المجاور لليبيا، حيث تفاقم الوضع الإنساني المتردي في السودان والمنطقة.

“بلدي الكفرة” عاجز عن التعامل مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين

مساعدات الجيش جاءت بعد تأكيد الناطق باسم المجلس البلدي في الكفرة، عبد الله سليمان، في السادس من فبراير الجاري، تزايد أعداد اللاجئين السودانيين إلى المدينة.

وأوضح سليمان، حينها، أن النازحين بدأوا يتدفقون بشكل لافت، مؤكدًا أن الحكومتين “الوحدة الوطنية منتهية الولاية والحكومة الليبية” لم تتخذا أي إجراءات بالخصوص.

وأشار الناطق باسم المجلس، إلى أن البلدية عاجزة عن التعامل مع الأوضاع الجديدة في ظل إمكانياتها المحدودة.

وأوضح أن اللاجئين يعيشون على المساعدات التي يقدمها الهلال الأحمر الليبي، أو من مبادرات أهلية من قبل سكان المدينة.

تزايد أعداد اللاجئين سببه الهروب من الصراع في السودان

وأشار إلى أن اللاجئين يقيمون في بعض المنازل القديمة المهجورة والمزارع، منوهًا بأنه لا توجد إحصائية لعددهم حتى الآن؛ بسبب دخولهم دون إجراءات قانونية.

يشار إلى أن عدد السودانيين المُهجّرين بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، تجاوز عتبة ثلاثة ملايين نازح ومهجر، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ويشهد السودان نزوحًا داخليًا لأكثر من 2.4 مليون شخص، بينما فر أكثر من 730 ألفًا إلى البلدان المجاورة، وفق بيانات المنظمة.

تحذير أممي من انزلاق السودان في حرب أهلية

وقد فر معظمهم هربًا من الحرب، التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر، إما من العاصمة الخرطوم، محل تركّز الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، أو من دارفور، حيث تصاعد العنف الموجّه عرقيًا.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة، من أن السودان قد ينزلق إلى حرب أهلية، مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.