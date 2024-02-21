تفوق ليبي في أول أيام بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24

شهد متابعو منافسات اليوم الأول من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، المقامة في الأردن، مستوى مميزًا من فريقيّ الأهلي بنغازي والسويلحي الليبيين.

وفاز الأهلي بنغازي، اليوم الثلاثاء، (3-0) على “شباب الحسين” الأردني بواقع 25-18 و25-21 و25-22.

ويلتقي الأهلي بنغازي، يوم الأربعاء، نادي “كاظمة” الكويتي الذي خسر أمام “قطر” القطري (3-1)، بواقع 22-25 و25-19 و25-18 و25-16.

وكانت قرعة البطولة العربية أوقعت فرق: الأهلي بنغازي وقطر القطري وشباب الحسين الأردني والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنجمة البحريني، في المجموعة الأولى.

تفوق السويحلي

وفاز فريق السويحلي الليبي، اليوم الثلاثاء، على مصافي الشمال العراقي (0:3) في إطار منافسات المجموعة الثانية بواقع 25-20 و25-18 و25 و20.

وسيلتقي السويحلي، يوم الأربعاء، الشرطة القطري، الذي فاز بـ(3-0) على برقان الكويتي بواقع 25-15 و25-21 و25-16.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب السويلحي، فرق: الشرطة القطري وشباب عيرا الأردني ودار كليب البحريني ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي.

وتقام منافسات البطولة التي تستمر حتى يوم 29 فبراير الجاري، في صالتيّ الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بالأردن.

وخلال حفل الافتتاح الذي سبق المنافسات، ألقت رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، الأميرة آية الفيصل، كلمة ترحيب بالمشاركين في البطولة الثانية والأربعين للأندية العربية للكرة الطائرة.

وأعربت “الفيصل” عن تقديرها لهذا الحضور الكبير من الأندية العربية، ومشاركة الاتحاد الأردني في إنجاح هذا المحفل العربي.

وعبرت رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، عن أملها في أن تسهم البطولة في رفع المستوى الفني للمشاركين وفي تعزيز العلاقات بين الاتحادات العربية لتحقيق مصالح وتطلعات جماهير اللعبة ومحبيها.