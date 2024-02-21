تزامنًا مع اقتتال الميليشيات بالزاوية.. المنفي والدبيبة يجتمعان بمجلس “بسط الأمن”

أخبار ليبيا 24

عقد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي” اجتماعًا موسعًا، بـ”مجلس الدفاع وبسط الأمن”، تزامنًا مع تصادم “مليشاوي” في الزاوية.

وحضر الاجتماع عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، وآمرو المناطق العسكرية بغرب ليبيا.

وقال مكتب المنفي، إن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في أنحاء البلاد كافة.

تصادم مليشاوي في الزاوية

وجاء الاجتماع بينما كشف شهود عيان، عن أن هناك اشتباكات اندلعت بين فريقين من المليشيات في مدينة الزاوية، غرب ليبيا، وسط أنباء عن إصابة مدنيين جراء ذلك.

الشهود ذكروا، اليوم الثلاثاء، أن المواجهات اندلعت بشارع الضمان وسط مدينة الزاوية، نتيجة خلافات بين قيادتيّ المجموعتين المسلحتين ولتصفية حسابات خاصة.

يأتي ذلك فيما لا تزال الحكومة منتهية الولاية وأجهزتها الأمنية تلزم الصمت حيال المواجهات.

مصادر محلية بالزاوية، تحدثت عن إصابة شاب يدعى “عبدالرحمن لاغا” برصاصة عشوائية، موضحة أنّ الشاب أصيب في أثناء وجوده داخل محله الواقع بمنطقة الاشتباكات.

ولا تزال المليشيات في غرب ليبيا تشكل رعبًا لأهالي المنطقة الغربية بسبب المواجهات العنيفة والمتكررة فيما بينها، خاصة تلك التي تندلع وسط الأحياء السكنية.

وتعكس اشتباكات اليوم في الزاوية عجز “الحكومة منتهية الولاية” عن السيطرة على المجموعات المسلحة في جميع مناطق غرب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس.

ويظل وجود المليشيات عائقًا أمام أي حلٍّ للأزمة السياسية في ليبيا، والانطلاق نحو الانتخابات. والمواجهات المسلحة بين المليشيات أمرر متكرر في الزاوية التي تبعد بنحو 50 كم عن العاصمة طرابلس.