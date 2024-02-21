“تجمع نواب مصراتة”: ندرس تأسيس حكومة ليبيا موحدة للوصول للانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث التجمع السياسي لنواب مصراتة، مع حراك الفعاليات الوطنية في مصراتة، تأسيس حكومة ليبية موحدة مهمتها الوصول بليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال أبو القاسم قزيط، منسق تجمع نواب مصراتة، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم الأربعاء، إن اللقاء يأتي في إطار تواصل التجمع مع القواعد الشعبية، وبحث كيفية الوصول إلى حكومة موحدة جديدة تكون هي الطريق للانتخابات الشاملة برلمانية ورئاسية وفقًا لقوانين لجنة (6+6).

وأضاف “قزيط”، أن تجمع نواب مصراتة متمسك بحرية التعبير كآلية من آليات الديمقراطية، التي تكفل تصحيح الانحرافات السياسية، التي يمكن أن تقع فيها السلطات، حسب قوله.

وأكد دعم تجمع نواب مصراتة لكل القوى السياسية التي تعبر عن رأيها السياسي وفق القانون والأعراف الدستورية، مشيرًا إلى أن مسألة الحكومة الجديدة تعتبر حتى الآن عائقًا أمام الحل السياسي.

وتشدد رئاسة مجلس النواب الليبي على ضرورة تعيين حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وسط تمسك عبد الحميد الدبيبة بـ”الحكومة منتهية الولاية”.

واعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة.

وقال في مقابلة مع قناة “الحدث”: ليست حكومة غرب أو شرق وإنما حكومة لكل الليبيين”.

وأضاف “باتيلي” أن “القادة الليبيين في موقع المسؤولية يدركون أنهم فشلوا في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، وأن الليبيين لا يزالون يتوقون إلى التغيير”.