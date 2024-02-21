تأمين مدينة بنغازي والهلال النفطي خلال شهر رمضان.. وزير الداخلية يبحث التحديات الأمنية

أخبار ليبيا 24

اطلع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، على سير عمل خطة تأمين مدينة بنغازي ومنطقة الهلال النفطي خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير صباح اليوم الأربعاء، مع مدير أمن بنغازي، اللواء “أحمد الشامخ”، ومدير أمن الهلال النفطي، اللواء “إيهاب الكزة”.

وناقس أبوزريبة مع المسؤولين القضايا الأمنية والإدارية المُتعلقة بعمل المديريات، فيما قدم مديري الأمن شروحًا وافية حول تنفيذ الخطة وكيفية الحفاظ على الأمن وضبط الشارع العام خلال هذه الفترة.

الأوضاع الإدارية بأمن بنغازي

وناقش الأوضاع الإدارية داخل مديرية أمن بنغازي، وتطرق الحديث إلى قضية مرتبات المنتسبين التي لم تصرف حتى الآن، وآلية حل المشكلة بأسرع وقت ممكن لضمان استقرار العاملين وتحفيزهم على أداء واجباتهم بكفاءة وتفانٍ.

وبحث النواقص والاحتياجات الأساسية التي تحتاجها مديريات الأمن، من الموارد اللازمة وتعزيز البنية التحتية للأجهزة الأمنية من أجل تعزيز قدراتها وتحسين أدائها في تأمين المنطقة.

تعزيز الأمن والاستقرار

وأكد على التزامه بتوفير الدعم اللازم والمتواصل للمديريات الأمنية، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

الأمن في المناطق السياحية والأثرية

وفي سياق ليس ببعيد، التقي عقد وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، بمدير إدارة فروع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في المنطقة الشرقية والجنوبية، اللواء “فوزي ونيس الحاسي”.

وناقش المسؤولين عدة جوانب مهمة تتعلق بتطوير وتعزيز الأمن في المناطق السياحية والأثرية بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، إضافة إلى التركيز على تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للزوار والسياح من خلال تطوير جهاز الشرطة السياحية بالتعاون مع شركات مختصة في هذا المجال.

وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة كيفية تسهيل عمل البعثات الأثرية ومنح التصاريح اللازمة لها للقيام بمهامها بكفاءة وسهولة في المواقع الأثرية بالمنطقتين. كما تم استعراض وتحسين الإجراءات الأمنية المتبعة لضمان سلامة السياح وتوفير بيئة آمنة لزيارتهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على دعمه الكامل لفروع الإدارة بالمنطقة الجنوبية وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لتعزيز الأمن في تلك المنطقة، مما يعزز القدرة على تقديم خدمات أمنية عالية الجودة والحفاظ على الأمن والسلامة في المناطق السياحية والأثرية.