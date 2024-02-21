بفوز ثان.. الأهلي بنغازي يتأهل لدور الثمانية ببطولة الأندية لـ”الطائرة” بالأردن

أخبار ليبيا 24

واصل فريق الأهلي بنغازي نتائجه الإيجابية في البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة، المقامة حاليًا في الأردن، بفوزٍ ثانٍ على فريق كاظمة الكويتي.

وانتهب المباراة، اليوم الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع 17-25 و25-18 و25-22 و25-16.

وفاز فريق الأهلي بنغازي، الثلاثاء، على فريق شباب الحسين الأردني، بنتيجة ثلاثة أشواط من دون مقابل، بواقع 25-18 و25-21 و25-22.

وخسر كاظمة الكويتي في الافتتاح أمام قطر القطري بنتيجة أشواط (3-1)، في بطولة الأندية العربية الـ42 للكرة الطائرة.

وبهذا التفوق يتأهل فريق الأهلي بنغازي إلى الدور الثمانية في البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة. ويلتقي الأهلي بنغازي نادي قطر ظهر يوم الخميس.

وكانت قرعة البطولة العربية أوقعت فرق: الأهلي بنغازي وقطر القطري وشباب الحسين الأردني والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنجمة البحريني، في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية، فرق: الشرطة القطري وشباب عيرا الأردني ودار كليب البحريني والسويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي.

ويمثل فريقا الأهلي بنغازي والسويحلي ليبيا في البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة.

وتستمر البطولة العربية لأندية كرة السلّة حتى يوم 29 فبراير الجاري، في صالتيّ الأميرة سمية وقصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب بالأردن.

وعبّرت رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، الأميرة آية الفيصل، في يوم الافتتاح عن تطلعها في أن تسهم البطولة في رفع المستوى الفني للمشاركين وفي تعزيز العلاقات بين الاتحادات العربية لتحقيق مصالح وتطلعات جماهير اللعبة ومحبيها.