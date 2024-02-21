بعد تأخر مرتب يناير.. حكومة الدبيبة تُعلن عن موعد إحالة رواتب فبراير إلى المركزي

أخبار ليبيا 24

أعلنت إدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، أنها ستحيل أذونات صرف رواتب شهر فبراير (2024) بحلول يوم غد الخميس.

وقالت إدارة الميزانية، في منشور عبر صفحتها على موقع فيس بوك، إنها تلقت تساؤلات كثيرة بشأن موعد صرف رواتب شهر فبراير، لافتة إلى أنها تعمل على إنهاء إجراءات إحالتها إلى المصرف المركزي بحلول يوم غد الخميس الموافق لثاني والعشرين من شهر فبراير.

وسبق أن تأخر صرف رواتب شهر يناير المنقضي إلى 13 فبراير الجاري، وهو ما اعتبرته وزارة المالية أمرًا طارئًا وخارجًا عن إرادة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ووزارة المالية.

وأرجعت الوزارة سبب تأخر المرتبات إلى عدم اعتماد موازنة الدولة الأعوام السابقة والعام الجاري، وكذلك للقرار الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة، وفق الوزارة.

يذكر أن المواطنين في ليبيا كانوا قد تحصلوا على آخر راتب قبل ما يقارب الـ 95 يومًا، وهي إشارة واضحة للأزمة الاقتصادية التي تسبب بها رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، بمصروفات حكومته وما يقال حول اختلاساتها، متسببًا في عجز بقيمة 16.3 مليار دولار.

ويأتي ذلك مع قرب حلول شهر رمضان، ومن المفترض أن تبدأ استعدادات العائلات الليبية احتفاء بالشهر الكريم في عادات وتقاليد بعضها ينضوي تحت تقاليد الحياة العصرية المتسارعة، حيث تبدأ في شراء لوازم شهر رمضان الذي يعتبر له خصوصية في العالم الإسلامي وبين الليبيين على وجه الخصوص.