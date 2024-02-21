بعدما قال “شعب يأكل ببلاش”.. الليبية يبحث تأمين السلع في رمضان

أخبار ليبيا 24

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، عُقِد اجتماع في ديوان رئاسة وزراء الحكومة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة وتنسيق جهود توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكد “الدبيبة”، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر رمضان، لتوفير السلع والبضائع، ومواجهة السماسرة والمضاربين بعد التواصل مع مصادر التوزيع الرئيسية.

وشدد على أهمية دعم الصناع الليبيين وإعطائهم الأولوية في جميع الإجراءات، شريطة مساهمتهم في توفير البضائع بأسعار مناسبة.

كما أكد أهمية التواصل المستمر مع مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك لمتابعة الاعتمادات المستندية وحركتها؛ بهدف ضمان وصولها قبل شهر رمضان، وذلك لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

ومن جهتها، وأوضحت اللجنة الاقتصادية الأمنية، خلال الاجتماع، خطتها لمتابعة السوق المحلية خلال شهر رمضان، بهدف منع الاحتكار والمضاربة، والتواصل مع كبار التجار لضمان توفر السلع والتأكد من أسعارها لتحقيق راحة المواطن خلال الشهر الكريم.

الليبيون يأكلون ويشربون مجانًا

يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، ظهر بمقطع فيديو وهو يتهم الشعب الليبي بأنه يأكل مجانًا ولا ينتج، وهو ما أغضب الشعب.

وقال “الدبيبة”، في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: “40 مليار دولار أين تذهب؟ الليبيون يأكلون ويشربون مجانًا ويريدون زيادة في الرواتب وبنزين وكهرباء وماء بالمجان”.

وأضاف: “الموظف لا يعمل أكثر من ساعة يوميًا”، وأشار رئيس الحكومة إلى أن فواتير ونفقات البنزين والماء والكهرباء ما بين استهلاك ونقل تتكلف سنويًا ملايين الدنانير، وتتحملها الدولة وحدها: “نحن مجتمع اتكالي لا يعمل ولا ينتج”.