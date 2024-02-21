بحث تعزيز التعاون بمجال الرقابة ومكافحة الفساد بين ليبيا وروسيا

أخبار ليبيا 24

ناقش عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، مع السفير الروسي لدى ليبيا ايدار أغانين، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرقابة ومكافحة الفساد.

تبادل الخبرات

وأكد الطرفين بحسب المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية على ضرورة بناء القدرات وتبادل الخبرات بين هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا والمؤسسات المناظرة في روسيا، بهدف تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الصدد.

وأعرب قادربوه عن التزام الهيئة بتعزيز التعاون الدولي وتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

ويأتي زيارة السفير الروسي إلى هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا استجابة للمذكرة الشفوية التي تلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي من السفارة الروسية، حيث عبرت السفارة عن رغبتها في تعزيز التعاون بين البلدين من خلال إجراء محادثات بناءة تخدم مصلحة الطرفين في مجال الرقابة ومكافحة الفساد.

لقاء سابق

وكان قادربوه قد استقبل في نوفمبر الماضي السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جانلوكا ألبيريني وبحث معه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مكافحة الفساد.

وبحث المسؤول الليبي مع السفير الإيطالي العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المشرك من خلال إقامة دورات تدريبية مختصة بالعمل الرقابي، وتبادل الخبرات بين الهيئة والمؤسسة الإيطالية المعنيّة في هذا المجال.