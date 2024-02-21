النصر يعزز صدارته بـ “ريمونتادا” أمام المروج

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بـ”ريمونتادا”.. فاز فريق النصر على المروج، وعزز بذلك صدارته للمجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الهلال.

وحقق النصر الفوز على المروج 2-1، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الإياب.

وقلب النصر تأخره بهدف مسجلًا هدفين، إذ باغت المروج صاحب الأرض والجمهور بالتقدم في النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب أحمد العبار.

وبعد مضي نحو أربعة دقائق استطاع النصر تعديل النتيجة في الدقيقة 49، عن طريق عادل الزوي لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ريمونتادا

وفي الشوط الثاني، سيطر النصر بشكل لافت على مجريات المباراة، وسط تنظيم دفاعي محكم من قبل المروج الذي نجح بدوره في إيقاف الهجمات المتواصلة للنصر.

واستمرت هجمات النصر حتى نجح محمد جويني في خطف هدف الفوز للنصر، في الدقيقة 94.

وعقب المباراة، قال المدير الفني للنصر، محمد المكشر: “المباراة لم تكن سهلة.. الحمد لله تمكنّا رغم إرهاق اللاعبين من العودة بالنتيجة لصالحنا.. نقصنا التركيز أمام المرمى.. أدعو اللاعبين الجدد بمراجعة أنفسهم واللعب بمجهود أكبر في المباريات المقبلة”.

وبهذه النتيجة، عزز النصر صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة، بينما يجمّد المروج بالمركز التاسع ما قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

ومنذ انطلاق بطولة الموسم الحالي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لم يخسر النصر أي مواجهة أمام منافسيه، إذ فاز في سبع مباريات وتعادل في أربعة.