النائب العام: هاكرز حاولوا سرقة “مصرف الأمان”.. وقبضنا على اثنين

أخبار ليبيا 24

كشف مكتب النائب العام، عن إحباط محاولة تشكيل عصابي اختراق مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، إلكترونيًا، عبر زراعة برامج رقمية خبيثة لتزوير البيانات، بغية تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، قالت النيابة العامة، إن التشكيل ضلل حارس المصرف بواسطة وسائل الاتصالات، ليتمكن من الولوج إلى حسابات المصرف ثم الشروع في وضع برامج تيسر الدخول إلى قاعدة بياناته، حتى يتمكنون من تعظيم مديونية المصرف بإدراج أرقام مالية تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة بغية الاستيلاء عليها.

وأوضح مكتب النائب العام، أن قسم ضبط الشؤون المعلوماتية والاتصالات بالمكتب، تولى الاستقصاء في واقعة الشروع في تزوير بيانات المصرف الرقمية، ليتمكن من تحديد هوية المشتبهين، وتعيين مكان وجود متهمين اثنين من أفراد التشكيل العصابي.

ونجح مأمورو وحدة شؤون الضبط القضائي في الوصول إلى المتهمين، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسهما، وملاحقة بقية زملائهم في الواقعة.

ولم يحدد مكتب النائب العام في أي فرع من مصرف الأمان للتجارة والاستثمار حدثت محاولة السطو الرقمية، ولا في أي مدينة ليبية.

يشار إلى أن المصارف الليبية كافة متجهة إلى التحول الرقمي ونشر ثقافته، إذ أصبح من المتطلبات البشرية المهمة، وأصحبت المصارف في ليبيا تتجه إلى التحول الرقمي وترفع التنافس مع المصارف الأخرى الأمر الذي يضع المصارف أمام تحدٍ كبير في حماية وتأمين منظوماتها وحماية حسابات زبائنها من السطو الرقمي.