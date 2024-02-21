“الكوني”: تفعيل اللجنة الليبية الروسية المشتركة.. واستئناف العمل بالسكك الحديدية

أخبار ليبيا 24

قال النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن العمل جار لتفعيل اللجنة المشتركة الليبية الروسية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة، لا سيما السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال استقبال “الكوني”، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، الذي أكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار.

وأشاد “الكوني” بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في عديد المجالات بما يخدم مصلحة ليبيا وروسيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

وأكد أن روسيا -العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي ومجموعة “البريكس”- شريك استراتيجي لليبيا في كل المجالات لحرصها على استقرارها، وداعمة للاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته، استعرض السفير الروسي رؤية بلاده لتطوير العلاقات الليبية الروسية في عديد المجالات، وأكد رغبة بلاده زيادة مستوى التعاون الاقتصادي والأكاديمي، والاهتمام بمشاريع التنمية لمساهمتها في تحقيق الازدهار، وأكد استئناف عمل سفارة بلاده بكامل طاقمها من طرابلس العاصمة.

وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعددًا من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد رغبة بلاده في تفعيل عمل اللجنة المشتركة التي تساهم في تطوير علاقات التعاون الليبية الروسية، وقدم الدعوة للسيد النائب لزيارة موسكو.

بدوره، أكد “الكوني” استمرار المجلس الرئاسي في حياديته بدعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التي تدعو إلى حوار شامل يهدف لإنهاء حالة الانسداد السياسي من أجل التوصل لإجراء انتخابات وفق قوانين عادلة تفضي بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان. وتطرق اللقاء إلى العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجدد “الكوني” موقف ليبيا الثابت من العدوان، مبديًا ارتياحه للموقف الروسي تجاه العدوان الإسرائيلي ومطالبًا باستمرار توحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.