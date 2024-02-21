الطرابلسي: لن تكون هناك ميليشيات في طرابلس بنهاية رمضان

أخبار ليبيا 24

قال عماد الطرابلسي، وزير داخلية الحكومة منتهية الولاية، إنه لن يكون هناك أي وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة طرابلس، بنهاية شهر رمضان المبارك.

وذكر الطرابلسي، في تصريحات، اليوم، إن حكومة الدبيبة تسعى لتحقيق الاستقرار في العاصمة، مشددًا على أن نهاية شهر رمضان هو الموعد النهائي لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة المسلحة بكل أشكالها.

الجهود الحكومية

وأشار إلى أن كل من يثبت تورطه في مجزرة أبوسليم سيخضع للمحاسبة بلا استثناء، مؤكدًا أن القانون يعمل بكل حزم وعدالة وأنه فوق الجميع.

وأكد وزير الداخلية أنه قد أصدر تعليماته لمديرية أمن طرابلس بمتابعة القضية تحت إشرافه المباشر، وجرى فتح تحقيق من قبل مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، ومعاينة موقع الجريمة بالكامل ورفع البصمات وتحريز الأسلحة.

تحقيقات مجزرة أبوسليم

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية أمن طرابلس، أن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في مجزرة أبوسليم التي راح ضحيتها عشرة أشخاص، وجاء البلاغ عن وقوع الحادث في الواحدة والنصف صباح الأحد، وأكدت المديرية أن الواقعة تعود تبعية بعض الضحايا إلى جهاز دعم الاستقرار.

وقال مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، إنه جرى نقل الجثامين إلى مستشفى حوادث أبوسليم وتحديد الإصابات بعدة أعيرة نارية، مع إجراء الكشف الظاهر عليها وتحريز الذخيرة.

الدعوة لتحقيق مستقل

وفي سياق متصل، دعت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في مجزرة أبوسليم.

وأشارت إلى أهمية منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد وزيادة العنف في البلاد.