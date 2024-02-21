“الطرابلسي”: سنتيح نتائج “تحقيقات أبوسليم” عندما تكتمل.. ونحن الأحرص على الدم

أخبار ليبيا 24

قال اللواء عماد الطرابلسي، وزير داخلية الحكومة منتهية الولاية، إن التحقيقات بشأن مقتل عشرة أشخاص في أبوسليم لا تزال جارية، مؤكدًا أن الجناة سيحاسبون على جريمتهم فور انتهاء التحقيقات.

وأضاف “الطرابلسي”، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: “سنحاسب المسؤولين عن الجريمة مهما كانت صفاتهم وسنعرض نتائج التحقيقات حال اكتمالها أمام الرأي العام”.

وقدّم التعازي إلى أهالي القتلى، وقال: “نحن أحرص على دماء الليبيين من أي جهة خارجية أو أممية”.

وتابع: “الجهات الأمنية باشرت التحقيقات فور وقوع الجريمة وتعاملت مع مسرح الجريمة بالتعاون مع النيابة العامة في طرابلس”.

وأكد وزير داخلية الدبيبة، أن النائب العام الصديق الصور، متعاون بشكل كبير معه بشأن الجريمة: “دم الشباب الذين قتلوا في أبوسليم لن يضيع”.

ودعا “الطرابلسي” إلى التوقف عن بث الفتن لإثارة الفوضى، سواء في العاصمة طرابلس أو غيرها من مناطق غرب ليبيا.

وقال خلال المؤتمر: “سنواجه بقوة كل ما من شأنه إثارة الفوضى في العاصمة”.

وأضاف “الطرابلسي”: “أدعو كل المدن والمناطق لدعم وزارة الداخلية وأجهزتها ومراكزها الشرطية لتنفيذ مهامها الأمنية”.

وقال: “نحن مسؤولون على فرض الأمن واستتبابه في كل المناطق”.

“الطرابلسي” يدعو لإجراء الانتخابات

سياسيًا، دعا وزير داخلية الدبيبة، مجلسيّ النواب والدولة، لإنجاز القوانين وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وقال “الطرابلسي”: “نحن جاهزون لتأمين الانتخابات.. بإمكاننا إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الحكومي الحاصل الآن.. كل حكومة قادرة على تأمين الانتخابات في مناطقها”.

ودعا “الطرابلسي” وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التركيز على خطاب إجراء الانتخابات والإصلاح والأمن.

وقال وزير داخلية الدبيبة: إن “الخطاب الإعلامي يجب أن يكون موجهًا نحو إجراء الانتخابات والإصلاح والأمن”.