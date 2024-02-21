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البعثة التجارية المصرية تبحث التعاون مع ليبيا في مجال الكهرباء

21 فبراير، 2024 1:25 م
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أخبار ليبيا 24

تستمر اللقاءات بين مسؤولي البعثة التجارية المصرية، التي تزور ليبيا لمدة أسبوع مع نظرائهم في الشركات والمؤسسات الليبية، إذ التقى مسؤولو الشركات المصرية العاملة بقطاع الكهرباء، ممثلي الشركة العامة للكهرباء بطرابلس.

ويزور وفد من رجال الأعمال المصريين، يضم مسؤولي 15 شركة مصرية برئاسة، مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس المصري التصديري للصناعات الهندسية ليبيا، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

 وجرى التأكيد على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون وفتح آفاق استثمارية مشتركة في (الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية).

وتستمر الزيارة لمدة أسبوع، وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتجري برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وقالت المدير التنفيذي للمجلس المصري التصديري للصناعات الهندسية، مي حلمي، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين، وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

وشهدت اللقاءات حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، محمد الرعيض، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، سعد الحنيش، والقائم بأعمال السفارة المصرية السفير، مصطفى تامر، ورئيس غرفة تجارة طرابلس أنور أبو سته وعدد كبير من رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.

21 فبراير، 2024 1:25 م
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