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ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

21 فبراير، 2024 1:28 م
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الدولار أمام الدينار 1

أخبار ليبيا 24

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار، مقابل 4.84 دينار أمس، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.09 دينار أمس، وسعر صرف اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.21 دينار أمس.

أسعار صرف العملات العربية

أما فيما يخص العملات العربية، ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.29 أمس، وكذلك الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، وسعر الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.31 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعريّ الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

ارتفاع العملات الأجنبية يرفع أسعار السلع

ويأتي ارتفاع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي مع قرب حلول شهر رمضان، الأمر الذي قد يرفع أسعار السلع، ومن المفترض أن تبدأ استعدادات العائلات الليبية احتفاء بالشهر الكريم في عادات وتقاليد بعضها ينضوي تحت تقاليد الحياة العصرية المتسارعة، إذ تبدأ في شراء لوازم شهر رمضان الذي يعتبر له خصوصية في العالم الإسلامي وبين الليبيين على وجه الخصوص.

حماية المستهلك ومكافحة غلاء الأسعار

والآن آمال الليبيين في تقنين ارتفاع السعار، تتعلق بما أعلنته وزارة الحكم المحلي، بالحكومة الليبية، بشأن إطلاق حملة موسعة تهدف لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق.

21 فبراير، 2024 1:28 م
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