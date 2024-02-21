“أعيان زليتن”: نطالب بصندوق للإعمار بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية

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طالب أعيان وأهالي وحكماء بلدية زليتن، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بإصدار قرار إنشاء صندوق إعادة إعمار المدينة، وتعويض المواطنين بشكل عاجل جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من الأحياء.

ودعا أعيان وأهالي وحكماء بلدية زليتن، في بيان مرئي، لصيانة المنازل المتضررة والعمل على استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة بشكل عاجل.

وقالوا إن استكمال المشاريع الإسكانية يستفاد منها في تسكين الأسر المتضررة، تمهيدًا لخطة الإخلاء، مشددين على وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب.

يأتي ذلك بينما قالت وزارة الإسكان والتعمير بالحكومة منتهية الولاية، يوم الاثنين، إنها استلمت ملفات المتضررين من جراء ارتفاع منسوب المياه في زليتن.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الملفات المستلمة بلغ 1165 ملفًا، حتى يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن 177 ملفًا من الملفات المسلمة يوجد بها نواقص ولم تعتمد من قبل مخاتير المحلات بزليتن.

وأكّدت وزارة الإسكان والتعمير، أن لجنة حصر أضرار مدينة زليتن تستمر في تقييم المباني المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وقالت، إن اللجنة تجري تقييمًا للمباني المتضررة، والتي تعرضت لتصدع وهبوط في الأساسات.

من جانبها أوضحت بلدية زليتن، أن ارتفاع المياه الجوفية عن البحر في المنطقة وصل إلى 15 مترًا، مشيرةً إلى البدء

في عملية حفر الآبار الاسترشادية من قبل جهاز حفر الآبار المكلف من وزير الحكم المحلي، بالتنسيق مع لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية.

وأفادت البلدية، بأن شركة المياه والصرف الصحي، شفط المواقع المتضررة وشفط الآبار السوداء للتخفيف من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.