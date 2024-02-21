أجواء شتوية باردة على مناطق شمال البلاد يتخللها هطول أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية باردة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي، يتخللها هطول أمطار من حين لآخر، وتكون جيدة على بعض الأماكن هذا اليوم وبداية يوم الغد .

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تشهد السماء في راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة- سقوط أمطار من حين لآخر على معظم المناطق تصحبها خلايا رعدية خاصة على الدواخل (القريات وابوقرين وبن وليد جنوب سرت)، ما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتنقشع السحب الممطرة تدريجيًا بداية من مساء الغد.

والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10–17)مْ، وتسجل اعتدال يوم الجمعة.

أما في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد- تكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق يوم الغد .

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17–21)مْ.

بينما في الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الحمادة والجفرة قد سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية هذا اليوم.

والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(17–25)مْ.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة تكون السماء صافية وقد تظهر بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21–23)مْ.