وزير الداخلية: تطوير شرطة السياحة “ضرورة”

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قال اللواء عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إن تطوير جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ضرورة، مشددًا على اللواء فوزي الحاسي، مدير إدارة فروع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في المنطقة الشرقية والجنوبية، بأهمية السعي لتحقيق ذلك.

وجرى خلال لقاء بينهما بحث التعاون مع شركة مختصة في هذا مجال تطوير الشرطة السياحية، لضمان تقديم خدمات أمنية عالية الجودة للزوار والسياح.

وتطرق الوزير، بحسب الحكومة، لكيفية منح تصاريح البعثات الأثرية، التي تعمل في المواقع الأثرية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية لليبيا؛ لتسهيل عملها وتقديم الدعم اللازم لها، وللاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة وسهولة.

وأضافت الحكومة، أنّ “أبوزيبة” ناقش مع “الحاسي” عمل إدارة فروع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، واستخراج التصاريح الأمنية للشركات السياحية وتأمين الأفواج السياحية.

وقالت الحكومة، إنهما ناقشا الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الأفواج السياحية، وبحث سبل تحسينها وتطويرها، لضمان سلامة السياح وتوفير بيئة آمنة لزيارتهم للمناطق السياحية.

وليبيا من الدول القلائل التي تعتمد في مواردها على السياحة، على الرغم من امتلاكها لمواقع أثرية تمتد لآلاف السنين مثل مدينة “قورينا” الأثرية الموجودة في الجبل الأخضر، التي تعود للحضارة الإغريقية.

كما أنها تمتلك في الجنوب واحدة من أكبر الصحاري في العالم، والتي تستهوي السياح المولعين برحلات “السفاري” مثل منطقة بحيرة قبر عون بجنوب غرب ليبيا وجبال “أكاكوس” التي تشتهر بكهوفها القديمة، والرسومات الصخرية، وأعلنتها “اليونسكو” كموقع للتراث العالمي في العام 1985.