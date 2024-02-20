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منتخب السلّة الليبي يهزم المغرب ويتأهل لتصفيات “الأفرو باسكت 2025”

20 فبراير، 2024 9:48 م
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أخبار ليبيا 24

تأهل منتخب ليبيا لكرة السلة إلى دور المجموعات في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، بعدما نجح في اجتياز نظيره المغرب، في الدور الأول من تصفيات “الأفرو باسكت 2025”.

واستطاع منتخب ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، الفوز على المغرب بنتيجة (63-71)، في المباراة التي أقيمت بقاعة “محمد مزالي” في مدينة المنستير التونسية.

وأنهى منتخب ليبيا الشوط الأول متفوقًا على منتخب المغرب بنتيجة 42-24. وانتهت نتيجة الذهاب بين المنتخبين بالتعادل 75-75.

وسيلاقي منتخب ليبيا لكرة السلة في التصفيات النهائية، كلًا من نيجيريا والرأس الأخضر وأوغندا. وفي حال التأهل إلى نهائيات “الأفرو باسكيت 2025″، فستبقى هناك فرصة لمنتخب ليبيا لخوض تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية.

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ومن المقرر أن تنطلق مرحلة المجموعات للبطولة الأفريقية غدًا الأربعاء، وستستمر حتى فبراير 2025، وسيجري تحديد الفرق المتأهلة إلى نهائيات البطولة.

وهنأ الاتحاد الليبي لكرة السلة، منتخب ليبيا، بالتأهل. وكتب الاتحاد على حسابه الرسمي بمنصة “فيس بوك”: ” ألف مبروك للرجال.. ليبيا تحسم موقعة المغرب وتظفر بورقة التأهل إلى النافذة المؤهلة إلى “الأفرو باسكيت 2025”.

وأضاف الاتحاد: “ألف مبروك وتحية للدكتور فؤاد برغش، رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة، وأعضاء المكتب التنفيذي والطاقم الفني والإداري للمنتخب الوطني”.

وللتأهل إلى نهائيات “الأفرو باسكت” يتعين على المنتخبات احتلال المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة، التي ستلعب في جولتين.

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20 فبراير، 2024 9:48 م
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