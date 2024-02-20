لمدة أسبوع.. رجال أعمال مصريون في ليبيا لـ”تحقيق التكامل الاقتصادي”

أخبار ليبيا 24

أعلنت المدير التنفيذي للمجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية، مي حلمي، أن وفدًا من رجال الأعمال المصريين يزور ليبيا.

وترأست “حلمي” هذا الوفد، الذي يمثل 15 شركة مصرية في عدة قطاعات، مثل الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية.

تسهيل عمليات التعاون التجاري

وقالت إن الهدف من الزيارة هو مناقشة عدد من الملفات؛ المرتبطة بتسهيل عمليات التعاون التجاري والتكامل بين رجال أعمال البلدين في مختلف المجالات.

وشارك في المباحثات عن الوفد الليبي، محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وسعد الحنيش، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، والسفير مصطفى تامر، القائم بأعمال السفارة المصرية، وأنور أبو سته رئيس غرفة تجارة طرابلس، وعدد كبير من رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.

الزيارة الأولى منذ عشرية مضت

وأشارت حلمي –بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري المصري- إلى أن الزيارة تستمر لمدة أسبوع، وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تُجرى برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

لقاءات إيجابية

وقالت “حلمي”، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين، وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكدت أن السوق الليبية إحدى أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الصناعات الهندسية لكونها سوقًا كبيرى، وتستوعب المنتجات المصرية، وهناك توافق على تصدير المزيد من الإنتاج الهندسي المصري إلى السوق الليبية خلال الفترة المقبلة، وأن هذه الزيارة هي مجرد بداية لتعاون أشمل وأكبر.

وشددت على الدور الفعال لوزارة الخارجية المصرية في إنجاح البعثة المصرية الحالية في ليبيا، مؤكدة أن السفير طارق دحروج المسؤول عن ملف ليبيا ساهم بجهود كبيرة في تذليل العقبات أمام البعثة.