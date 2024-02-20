“غُصّة الأسعار” تؤرق الأسر الليبية قبل حلول شهر رمضان.. وتعكر الفرحة

أخبار ليبيا 24

في الوقت الذي يستعد فيه الليبيون لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، تعوق فرحتهم غصة؛ فبينما يتجهز الملايين لاستقبال الأيام المباركة، يعرفون –في الوقت نفسه- أنهم يواجهون تحديًا جديدًا يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، ما يثير قلقًا كبيرًا بين الأسر.

وتزداد استخدامات المواد الغذائية في رمضان، لا سيما السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز والسكر والبقوليات واللحوم، إضافة إلى المعلبات والتمور والزبيب وغيرها من المواد التي تدخل في إعداد طعام المائدة الرمضاني.

وفقًا للتقارير الإحصائية، فقد ارتفع سعر الخبز بنسبة 32%، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بمتوسط 10% خلال العام 2023.

ارتفاع سعر الدولار

ويعزو العديد من الخبراء ارتفاع الأسعار إلى أزمة أسعار الصرف، إذ تشير التقارير إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من سبعة دنانير لكل دولار أمريكي.

على الرغم من توفر منظومة سندات الاعتمادات للشركات، إلا أن المصارف المحلية فشلت في تلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة.

غياب الرقابة

وتشهد الأسواق الليبية ارتفاعات حادة في الأسعار في ظل تراجع الرقابة وعدم الاهتمام الحكومي بعمليات البيع والشراء والجودة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه في كثير من الأحيان قد لا تتناسب مع معدلات التضخم في البلاد.

وتشير بيانات المصرف المركزي، إلى أن معدلات التضخم في ليبيا انخفضت إلى 2.4% خلال العام 2023.

الاحتكار والانفلات السوقي

وفي المقابل، يرجح كثير من المراقبين والخبراء أن الاحتكار الموجود في السوق المحلية هو السبب في ارتفاع كثير من السلع الغذائية، إضافة إلى أن تراخي الرقابة ومركزية المتابعة بتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل لافت، خصوصًا في المناطق البعيدة عن تحركات السلطات الرقابية كالمدن الجنوبية والبعيدة عن العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.