غلق المصافي يبدأ بأمر حرس المنشآت النفطية.. احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم

أخبار ليبيا 24

أعلن منتسبون إلى جهاز حرس المنشآت النفطية في مصفاة الزاوية، إغلاق المصفاة ومجمعيّ مليتة ومصراتة النفطيين، مطالبين بحقوقهم المالية والتأمين الصحي.

وجاء في بيان صادر عن المنتسبين، اليوم الثلاثاء، جرى توثيقه بشكل مصور- طلبهم الحصول على حقوقهم المالية المتأخرة، بما في ذلك المرتبات والتسويات السابقة، وتنفيذ قرار منحهم تأمينًا صحيًا مماثلًا لما يحصل عليه موظفو المؤسسة الوطنية للنفط.

الإقفال سيطال مختلف المنشآت

ومنح المنتسبون، الجهاز، مهلة خمسة أيام للرد على مطالبهم، مؤكدين أن الإقفال سيطال مختلف المنشآت النفطية على مستوى ليبيا، بعد التوافق مع زملائهم في حرس المنشآت النفطية.

وأكدوا أنهم لا ينتمون لأي فصيل سياسي، ويرفضون نقل منتسبي الجهاز إلى أجهزة أمنية أخرى إلا بعد تلبية كامل حقوقهم القانونية.

وأشار البيان إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها إدارة الجهاز السابقة والحالية، فإنه لم يجر تلبية مطالبهم بشكل كامل، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقفال.

من جهتها، هددت مجموعة أخرى من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في مصراتة، بإغلاق مستودع مصراتة النفطي إذا لم تجر تلبية مطالبهم من قبل الحكومة.

وأمهلوا الحكومة المنتهية الولاية، 10 أيام، لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة المرتبات وتسوية المستحقات السابقة، وعدم نقل المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية الأخرى.

وتحدث المنتسبون في بيانهم عن الظروف الصعبة التي يعانونها، وعن استمرارهم في الاعتصام السلمي حتى تلبية مطالبهم الشرعية.