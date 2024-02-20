صعود الدولار وتراجع اليورو والاسترليني أمام الدينار الليبي

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024، وشهدت الأسعار بعض التغييرات الطفيفة.

الأسعار المعلنة

وأوضح المركزي في بيان له، أن متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي وصل إلى 4.8436 دينار ليبي، ومتوسط سعر صرف اليورو الأوروبي بلغ 5.217 دينار ليبي.

وبالنسبة للجنيه الاسترليني البريطاني، فقد وصل متوسط سعر صرفه إلى 6.0971 دينار ليبي.

العملات الأخرى

أما بالنسبة للعملات الأخرى، فبلغ متوسط سعر صرف الدولار الكندي 3.5866 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1568 دينار ليبي.

العملات العربية

فيما يتعلق بالعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2914 دينار ليبي، والدرهم الإماراتي 1.3187 دينار ليبي، والدينار التونسي 1.546 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4801 دينار ليبي.

وانخفض سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مسجلًا 7.07 دينار مقابل 7.09 دنانير في تعاملات، أمس الاثنين.

يأتي ذلك وفق صفحة “سوق المشير للعملات والذهب”، وهي صفحة معنية بأسعار العملات في طرابلس.

يشار إلى أن تزايد أسعار العملات الأجنبية، من بينها الدولار الأمريكي، يفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع في أسواق ليبيا. ويثقل كواهل العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط.

هذا الارتفاع جاء في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحكم المحلي، بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إطلاق حملة موسعة تهدف لحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق.