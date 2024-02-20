حماد “يسقط مخصصات وزارات الدبيبة”.. بحكم قضائي

أخبار ليبيا 24

قضت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي، بوقف تنفيذ قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، رقم 580 لسنة 2023؛ بشأن منح الإذن لوزارتيّ المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية، بقيمة تزيد على 10 مليارات دينار.

وقالت الحكومة الليبية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الطعن كان يهدف إلى إلغاء القرار سالف الذكر والصدر بتاريخ 28 ديسمبر 2023، والذي يتعلق بمنح الإذن لوزارتيّ المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية.

وقف تنفيذ القرار

وأوضحت الحكومة، أن المحكمة قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلى حين الفصل في الموضوع وتجميد جميع آثاره.

وأشارت إلى أن الحكم يُضاف إلى غيره من أحكام قضائية عدة صدرت عن القضاء الليبي، بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن حكومة الدبيبة.

تكليف حماد برئاسة الحكومة

يشار إلى أن مجلس النواب قرر في مايو العام الماضي، تكليف وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة مجلس الوزراء بدلًا من فتحي باشاغا، بعد نحو 15 شهرًا بالمنصب.

وعمل حماد عام 2013 بالحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، رئيسًا لهيئة الطاقة الذرية -ضمن مجال دراسته- وذلك قبل أن يتولى رئاسة مكتب التعاون الدولي في الحكومة التي انتقلت آنذاك إلى مدينة البيضاء، بعد أن كلف مجلس الدولة الحالي حكومة موازية برئاسة عمر الحاسي سيطرت على العاصمة طرابلس.

بداية عمل حكومة الوفاق

خلال تلك الفترة لم يكن الليبيون يعرفون أسامة حماد بعد، إلا أنه برز حينما عاد من جديد لطرابلس بعد أن قرر فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي جاءت آنذاك عبر اتفاق وقعته أطراف النزاع الليبي في الصخيرات المغربية، برعاية أممية في 17 ديسمبر عام 2015 تكليفه وزيرا للمالية.

كان ذلك اعتبارًا من يناير 2016 وهي بداية عمل حكومة الوفاق الوطني، إذ عمل حماد بجانب 17 وزيرًا آخرين حضروا أول اجتماع للحكومة آنذاك في 2 يناير 2016 في تونس العاصمة.

انحياز حماد للنواب والجيش

وبعد مدة قصيرة، نشب خلاف سياسي بين مجلس النواب والحكومة التي حاوطها تنظيم الإخوان في طرابلس، وتحكم في جميع مفاصلها المليشيات المسلحة في غرب ليبيا.

في ذلك الخلاف كان موقف أسامة حماد واضحًا، وانحاز لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية العليا في البلاد، كما أبدى دعما للجيش الوطني الليبي والذي كان أكبر المناهضين لتلك الحكومة بسبب دعمها للمليشيات ضد الجيش الوطني.

ذلك الموقف للوزير أسامة حماد، تسبب في إقدام فائز السراج على إقالته بتاريخ أكتوبر 2018، وتكليف فرج بومطاري المنحدر من ذات المدينة إجدابيا مكانه.