تفحمت سيارة.. حريق داخل محطة وقود في طرابلس

أخبار ليبيا 24

في حادث مروع أثار الرعب وسط الزبائن والمارة، تعرضت سيارة للتفحم داخل محطة وقود بالعاصمة الليبية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وتكبد أضرار مادية جسيمة.

وفقًا للشهود العيان، فإن الحادث وقع في ساعات متأخرة من الليل؛ تصاعدت ألسنة اللهب بشكل مفاجئ من سيارة متوقفة داخل محطة الشرارة لتعبئة الوقود في منطقة بن عاشور بالعاصمة طرابلس.

على الفور، جرى استدعاء فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عملوا بجد لإخماد الحريق والسيطرة على الوضع قبل أن يمتد إلى مضخات الوقود.

وأعلنت هيئة السلامة الوطنية عن إخماد الحريق الذي شب في وقت متأخر ليلة الأمن في المحطة بمنطقة بن عاشور.

وأشارت الهيئة، في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء على حسابها بموقع فيسبوك، إلى أن الحريق أسفر عن تفحم المركبة وإصابة سائقها، إضافة إلى تسجيل أضرار بسيطة بمضخات الوقود بالمحطة.

وتلقت الهيئة بلاغاً بالحريق في العاشرة من مساء أمس الإثنين، حيث جرى الدفع بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، واتضح أن السيارة المحترقة كانت محملة بعدد “20” غالون وقود.

وحسب الهيئة، فإنه بعد تزويد سائق السيارة بالوقود، ولدى مغادرته المحطة نشب الحريق في مركبته، وقد نُقل السائق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، فيما جرى تأمين الموقع وإبعاد الزوار عن المنطقة المتضررة حتى الانتهاء من عملية التحقيق.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن الحريق لم يؤد إلى وقوع أي إصابات أخرى في المترددين على المحطة أو المارة.

وذكرت المديرية أنه بفضل الاستجابة السريعة لفرق الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية خطيرة، باستثناء بعض الإصابات الطفيفة لبعض مضخات الوقود في المحطة.