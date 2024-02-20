بعد هجوم الدبيبة على البرلمان.. صالح يقرر تجفيف منابع حكومته

أخبار ليبيا 24

قرر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، منع كل المؤسسات والشركات العامة من تقديم أية أموال لحكومة الوحدة منتهية الولاية، في أي صورة من الصور، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية.

وحذّر صالح، في بيان صادر عنه، من أن مثل هذه التصرفات، إذا ثبتت، ستضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات والشركات تحت طائلة القانون، بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره، وذلك بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.

وطالب صالح، محافظ المصرف المركزي ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة مؤسسة النفط ومجلس إدارة محفظة أفريقيا ومجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ومجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي- بمراعاة ما جاء في القرار، ودعا الجهات القضائية والرقابية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وفي ذات الشأن، صعّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلافه مع مجلس النواب، واتهمه بـ”التسبب في الانقسام الحالي في البلاد”.

واتهام الدبيبة الجمعة الماضية، عقب لقائه بعض المواطنين في ساحة الشهداء بطرابلس- مجلس النواب بأنه سبب تأخير الرواتب، وتعهد بالإطاحة به في القريب العاجل.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوترات السياسية الدائرة في ليبيا، حيث تتصاعد الخلافات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة منتهية الولاية التي جرى تشكيلها بوساطة الأمم المتحدة بهدف توحيد البلاد وإنهاء الانقسامات السياسية.