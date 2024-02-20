بسعر “7.5” للتر..  “أمن بنغازي” يضبط شخصين يهربان الوقود للكفرة

أخبار ليبيا 24

في سياق سعيها لبسط السيطرة الأمنية، تمكنت قوات الأمن في بنغازي، من القبض على عصابة لتهريب الوقود، مكونة من شخصين، كانا يمارسان نشاطهما الإجرامي بمنطقة الوحيشي.

وتأتي تلك الجرائم بغرض ضرب الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد، وحرمان الشعب الليبي من ثرواته.

ضبط المشتبه

وفقًا للمعلومات التي وردت للقسم، كان الشخصان ينقلان الوقود من بنغازي إلى الكفرة، بأسعار تصل إلى 450 دينارًا للجالون الواحد بسعة 60 لترًا.

جرت عملية الضبط بعد تلقي تقارير عن نشاط مشبوه للمهربين، إذ أمر رئيس قسم التحريات العامة، العقيد أشرف الشلطامي، بالتدخل الفوري وضبط المشتبه بهم.

ونجحت القوات في رصد المهربين في أثناء جمعهما للوقود من عدة محطات وتخزينه بالقرب من مدرسة القاهرة بمنطقة الوحيشي.

حالة سكر

وباستخدام كمين محكم، تمكن عناصر التحريات من القبض على المهربين وضبط سيارتهما، وتبين أنهما في حالة سكر، وجرى العثور على الوقود بداخل السيارة التي كانا يستقلانها -نوع هيونداي فيرنا بيضاء اللون- وبتفتيش المركبة جرى العثور على جالونات سعة 60 لترًا، وجالون سعة 20 لترًا، ومبلغ مالي قدره 15 ألفًا و200 دينار ليبي.

تهريب وقود ومهاجرين

وبعد التحقيق معهما، اعترفا بأنهما يهربان الوقود منذ عام 2019، وأنهما تورطا أيضًا في تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

يشار إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المهربين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

تحديد النقاط الحيوية

وفقًا لمصادر موثوقة داخل وزارة الداخلية، فإن العملية الأمنية نفذت بنجاح كبير في مناطق مختلفة من البلاد، حيث تمكنت القوات الأمنية بالتعاون من القوات المسلحة من تحديد النقاط الحيوية التي كانت تستخدم كمعابر لتهريب الوقود، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد كبير من المهربين وضبط وسائلهم وأسلحتهم.

وأكدت الوزارة في أكثر من مناسبة أن هذه العملية هي جزء من استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة والتهريب، وأنها ستستمر في تعزيز الجهود الأمنية لحماية المواطنين وضمان الاستقرار في البلاد.

تضافر الجهود والتعاون الدولي

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا، والتي تتطلب تضافر الجهود والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، وتأمين الحدود والمنافذ البحرية والبرية.

وتشير التقارير إلى أن القبض على مهربي الوقود هذا النجاح الذي يعكس التزام الحكومة الليبية بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة التي تواجهها.