النائب العام: هناك عيوب بقوانين “مكافحة الإرهاب وحد السحر”.. صدرت دون دراسة

أخبار ليبيا 24

قال المستشار الصديق الصور، النائب العام في ليبيا، إن الكثير من القوانين في البلاد صدرت دون دراسة أو بحث مسبق، ما أدى إلى وجود عيوب ومثالب فيها، مثل قوانين مكافحة الإرهاب وحد السحر والشعوذة.

وأشار الصور خلال كلمته اليوم الثلاثاء في المؤتمر العلمي الدولي حول منظومة العدالة الجنائية في فبراير 2024- إلى أن هذه القوانين تصدر بشكل سريع لتلبية الاحتياجات العاجلة أو لإرضاء الرأي العام، دون مراعاة القيم والمصالح الأساسية.

تنظيم السلوك الاجتماعي

وبحسب صفحة مكتب النائب العام على موقع فيسبوك، تابع الصور، أن قانون العقوبات باعتباره منظما للسلوك الاجتماعي يجب أن يستمد من القيم والمصالح المترسخة في ضمير المجتمع الحي.

وأشار إلى أهمية أن تركز الأبحاث في علم القانون الاجتماعي على مفاهيم الشرعية والمساءلة والفعالية.

تطوير القوانين والتشريعات

وأكد الصور، أن عمليات البحث العلمي المبتكر يجب أن تساهم في تطوير القوانين والتشريعات، خاصة في مجالات العقوبات والإجراءات الجنائية، من خلال فحص الآثار المترتبة عن تلك الأنظمة والتدخلات والعقوبات، سعيًا إلى تحقيق العدالة الجنائية بأفضل جودة ممكنة.

واختتم النائب العام بدعوته إلى إفساح المجال أمام الباحثين والمهتمين للمساهمة في تطوير العدالة الجنائية، من خلال الأبحاث العلمية المتخصصة والمبتكرة.