الميليشيات تتصارع والدبيبة عاجز.. الدماء تسيل مجددًا في الزاوية

أخبار ليبيا 24

كشف شهود عيان، عن أن هناك اشتباكات اندلعت بين فريقين من المليشيات في مدينة الزاوية، غرب ليبيا، وسط أنباء عن إصابة مدنيين جراء ذلك.

الشهود ذكروا، اليوم الثلاثاء، أن المواجهات اندلعت بشارع الضمان وسط مدينة الزاوية، نتيجة خلافات بين قيادتيّ المجموعتين المسلحتين ولتصفية حسابات خاصة.

يأتي ذلك فيما لا تزال الحكومة منتهية الولاية وأجهزتها الأمنية تلزم الصمت حيال المواجهات.

مصادر محلية بالزاوية، تحدثت عن إصابة شاب يدعى “عبدالرحمن لاغا” برصاصة عشوائية، موضحة أنّ الشاب أصيب في أثناء وجوده داخل محله الواقع بمنطقة الاشتباكات.

والمواجهات المسلحة بين المليشيات أمرر متكرر في الزاوية التي تبعد بنحو 50 كم عن العاصمة طرابلس.

رعب المليشيات وعجز حكومة الدبيبة

ولا تزال المليشيات في غرب ليبيا تشكل رعبًا لأهالي المنطقة الغربية بسبب المواجهات العنيفة والمتكررة فيما بينها، خاصة تلك التي تندلع وسط الأحياء السكنية.

وتعكس اشتباكات اليوم في الزاوية عجز “الحكومة منتهية الولاية” عن السيطرة على المجموعات المسلحة في جميع مناطق غرب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس.

ويظل وجود المليشيات عائقًا أمام أي حلٍّ للأزمة السياسية في ليبيا، والانطلاق نحو الانتخابات.

وتحدّث المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، عن أن التنافس لا يزال التنافس محتدمًا بين الفاعلين الأمنيين؛ ما يهدد الوضع الأمني الهش في العاصمة.

وأدانت البعثة الأممية في ليبيا حادثة مقتل 10 أشخاص في منطقة الهضبة ببلدية أبوسليم. وقالت في بيان يوم الاثنين: إن “هذه الواقعة تشكل تذكيرًا آخر بالتحذيرات التي ما فتئ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، يطلقها مرارًا وتكرارًا من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس”.