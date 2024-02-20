الأزهر: حكم القضاء الإيطالي بتجريم إعادة المهاجرين من ليبيا “خطوة مهمة”

أخبار ليبيا 24

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بقرار أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، بعدم قانونية إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا، بعد خروجهم منها وإنقاذهم في عرض البحر.

وحظي القرار بإشادة واسعة من منظمات خيرية وجماعات حقوقية، إذ أيدت المحكمة إدانة قائد سفينة القَطر الإيطالي (أسو 28) لإعادته “101” مهاجر عام 2018 إلى ليبيا بعد إنقاذ زورقهم المطاطي.

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن هذا الحكم يمثل خطوة مهمة نحو احترام حقوق المهاجرين وتوفير مستقبل أفضل لهم.

الإهمال والإنزال التعسفي

وأكد المرصد في بيان له أيضًا، أهمية حكم عدم قانونية إعادة المهاجرين إلى ليبيا ومناهضة الإهمال والإنزال التعسفي من على متن السفن، والإهمال المتعمد للأفراد.

وأشاد مرصد الأزهر بهذا الحكم الذي يؤسّس لاحترام حقوق المهاجرين الأساسية في مستقبل أفضل لهم .

تفاصيل القضية

وبحسب التقرير، فإن القضية تعود لعام 2018 حيث أعاد قائد سفينة إيطالية “101” مهاجر إلى ليبيا بعد إنقاذهم في المياه الدولية على بعد مسافة كبيرة من الساحل الليبي، دون إبلاغ السلطات الإيطالية أو الليبية أو المُنقّذين بنيته.

وأثنى المرصد على هذا الحكم الذي يُعتبر دعوة لتوحيد الجهود الدولية لتحسين الظروف المعيشية في إفريقيا، بهدف دفع المهاجرين نحو البحث عن حياة أفضل دون اللجوء إلى الهجرة غير القانونية.

تخفيف حدة المواقف

وأكد أن مثل هذه القرارات القضائية المؤيدة للمهاجرين من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة المواقف المتشددة التي تتبنّاها الأحزاب اليمينية في بعض البلدان الأوروبية، تطلّعًا منها إلى فرض قيود، مشددة على الوافدين بحرًا من شمال إفريقيا.

يشار إلى أن منظمة العفو الدولية – مكتب إيطاليا، أصدرت تحذيرًا بشأن الأوضاع في ليبيا وتأثيرها على المهاجرين غير الشرعيين.

وأكدت المنظمة، عبر منصة “إكس”، الأحد الماضي – أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا والتعاون مع خفر السواحل يتعارض مع واجب نقل الأشخاص الذين جرى إنقاذهم إلى مكان آمن.

وأشارت إلى أن “ليبيا ليست بلدًا آمنًا، كنا نكرّرها منذ سنوات والآن تقولها محكمة النقض في إيطاليا أيضًا”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعتبر متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ومؤخرًا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إنقاذ وإعادة 442 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري 2024.